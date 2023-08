Tifone Khanun verso Okinawa: 760mila persone a rischio evacuazione

Il Giappone si prepara a evacuare oltre 760.000 residenti in vista del tifone Khanun che si sta avvicinando all'arcipelago di Okinawa, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno invitato i residenti a spostarsi nei rifugi. Sono previsti venti violenti, piogge intense e onde alte fino a 12 metri. Inoltre, sono stati cancellati 500 voli da e per la città, misura che ha colpito più di 74 mila passeggeri. Il tifone, che sta attraversando l'Oceano Pacifico con venti fino a 180 km/h, dovrebbe colpire il dipartimento in serata o nella notte, prima di dirigersi verso la Cina orientale. Sospesi anche i servizi di traghetto e bus.