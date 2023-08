Niger, via personale non essenziale da ambasciata Usa. L’Ecowas tratta

Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale è nel Paese per negoziare con i golpisti. Il generale Tiani: “I francesi non hanno motivo di lasciare” il Niger. Ma europei stanno partendo da Niamey per precauzione. E gli Stati Uniti hanno ordinato la partenza del personale non essenziale dell'ambasciata

La situazione in Niger rimane tesa dopo il colpo di Stato militare contro il presidente Mohamed Bazoum, avvenuto una settimana fa. Gli Usa hanno ordinato la partenza del personale non essenziale dell'ambasciata a Niamey, capitale del Paese africano. Come annunciato il Dipartimento di Stato in un comunicato, a causa degli ultimi sviluppi, è stata ordinata “la partenza dei dipendenti governativi non essenziali e delle loro famiglie dall’ambasciata".

Gli occidentali stanno continuando a lasciare il Paese a bordo dei voli speciali e i governi europei continuano a condannare più o meno genericamente l'attacco alla democrazia da parte dei golpisti, preoccupati in primis di portare in salvo i propri connazionali. “Siamo soddisfatti, perché siamo riusciti a riportare in Italia tutti i nostri connazionali che lo avevano chiesto", ha commentato Tajani che ha definito "un successo della nostra diplomazia" il rientro degli italiani e ha confermato che l'ambasciata d'Italia a Niamey rimane aperta anche per seguire la quarantina di connazionali che ha deciso di rimanere nel Paese africano. Il ministro degli Esteri ha rassicurato anche sui circa 350 militari italiani del contingente che doveva formare le forze armate nigerine: "Insieme ai contingenti francese, americano, belga e tedesco sono in aeroporto, sono consegnati, tra virgolette, nelle loro caserme e non si muovono". Con Tajani ha parlato ripetutamente la ministra degli Esteri francese Cathenine Colonna, secondo la quale con l'Italia c'è una collaborazione eccellente e una reciproca solidarietà. Da parte di Parigi prosegue il ponte aereo con il quale sono stati rimpatriati finora oltre 350 francesi, 40 tedeschi e altri stranieri.

Intanto una delegazione dell'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) è arrivata a Niamey "per negoziare" con la giunta militare e uno dei generali a capo del putsch, Salifou Mody, è volato nel vicino Mali per consultazioni. L'intervento militare in Niger sarebbe "l'ultima opzione sul tavolo" per ripristinare il presidente Bazoum, ha affermato un funzionario dell’Ecowas, i cui leader hanno minacciato di usare "la forza" contro i golpisti. "L'opzione militare è l'ultima opzione sul tavolo, l'ultima risorsa, ma dobbiamo essere preparati a questa eventualità", ha dichiarato il Commissario per gli Affari politici e la sicurezza dell'Ecowas, Abdel-Fatau Musah.

Golpisti: "Francesi non hanno motivo di lasciare il Niger”

Il generale Abdourahamane Tiani, capo della giunta militare che ha preso il potere a Niamey, ha affermato che i francesi "non hanno alcun motivo oggettivo per lasciare il Niger", in un momento in cui diverse centinaia di loro vengono evacuati. I cittadini francesi "non sono mai stati oggetto della minima minaccia" e non hanno "alcun motivo oggettivo per lasciare il Niger", ha detto il generale Tiani in un discorso in tv alla vigilia della festa dell'indipendenza del Paese, ex colonia francese. Parigi ha chiesto alle forze nigerine di "garantire pienamente" la sicurezza della propria Ambasciata a Niamey in vista delle proteste contro i golpisti previste nella Capitale.

La mossa della Nigeria

Ad aumentare la pressione su Niamey è arrivata la mossa della Nigeria che "ha disconnesso la la linea ad alta tensione che porta l'elettricità in Niger". Una decisione in linea con le sanzioni economiche decise dall'Ecowas e che avrà ripercussioni pesantissime su un Paese che dipende per il 70% delle sue forniture energetiche proprio dal gigante nigeriano. Intanto i generali di Niamey danno parziali segnali di distensione riaprendo i confini terrestri e aerei (chiusi dal giorno del golpe) con Algeria, Burkina Faso, Libia, Mali e Ciad. Ma non con la Nigeria.