Rogo Corano Svezia, Salwan Momika rinuncia a altre azioni dimostrative

L'uomo, che aveva già dato fuoco pubblicamente a copie del testo sacro in due occasioni a Stoccolma nel mese di luglio, ha deciso di annullare le domande di autorizzazione per ulteriori iniziative. Ancora sconosciute le motivazioni del ripensamento

Tre richieste di manifestazioni di protesta in Svezia, durante le quali si volevano bruciare copie del Corano, sono state ritirate. Il richiedente, Salwan Momika, che aveva già dato fuoco pubblicamente a copie del Corano in due occasioni a Stoccolma nel mese di luglio, ha deciso di annullare le domande di autorizzazione per ulteriori simili iniziative. Lo riporta la tv di servizio pubblico svedese Svt citando fonti della polizia. Le motivazioni del ripensamento di Momika non sono note.