Australia, ex maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine

In Australia un ex maestro d'asilo è stato accusato di aver aggredito sessualmente 91 bambine. Lo ha riferito la polizia. Le aggressioni sono avvenute in 10 diversi asili nido tra il 2007 e il 2022 e hanno preso di mira esclusivamente "ragazzine in età prepuberale". (GLI ABUSI SUI MINORI)