Usa Weekly News, Biden incontra Meloni: “Relazioni Usa-Italia forti”

Biden & Meloni - Joe Biden si è congratulato con Giorgia Meloni "per il sostegno molto forte" all'Ucraina e per "la difesa dalle atrocità russe, perché è questo quello che sono, non è solo una guerra". Parlando all'inizio dell'incontro alla Casa Bianca con la premier, il presidente americano ha poi affermato: "Voglio ringraziare il popolo italiano per averla sostenuto e per aver sostenuto l'Ucraina. Fa una grande differenza". Poi Biden ha ricordato che "la partnership transatlantica è una pietra miliare della nostra sicurezza condivisa"