Tvboy, blitz dell’artista fermato alla mostra di Banksy a Glasgow

In un video postato sul suo profilo Twitter, lo street artist siciliano esponente del movimento NeoPop ha raccontato di aver installato abusivamente una sua opera alla mostra di Banksy “Cut and run”, in corso nella città scozzese, e di essere stato fermato all'uscita dagli agenti. Il commento ironico: "Ho ancora da imparare da lui"

Nell'arte imitazione, emulazione sono all’ordine nel giorno, ma cosa accade quando un creativo prova a inserire la propria arte direttamente nella mostra di un altro? È l’esperimento che ha voluto condurre lo street artist Tvboy che ha tentato di installare una sua opera all’interno dell'esposizione di Banksy “Cut and run: 25 years card labour” in corso a Glasgow, in Scozia. In un video postato sul suo account Twitter l'esponente del movimento NeoPop ha documentato il suo “blitz” artistico alla Gallery of Modern Art. "Ho avuto la fortuna di riuscirci, di registrare tutto e di farla franca. Ma, appena uscito dalla mostra, sono stato beccato dalla polizia. Ho ancora tanto da imparare da lui", ha scritto Tvboy dal suo account social. Nel video si vedono agenti della polizia scozzese mentre chiedono di rimuovere l'opera dall'esterno della galleria.