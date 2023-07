Usa 2024, Trump: "Biden è il presidente più corrotto della storia"

Trump contro tutti. Dal palco di un comizio in Pennsylvania l'ex presidente Usa ha attaccato Joe Biden, affermando che è il presidente "più incompetente della storia americana e il più corrotto: rispetto a lui anche Hillary Clinton sembra un angelo", ha detto Trump, sostenendo che "con Biden milioni di migranti illegali hanno invaso il Paese, la classe media è decimata e uomini partecipano in gare di donne. Ma tutto questo finirà quando vinceremo le elezioni del 2024". Trump ha anche parlato dello sfidante repubblicano Ron DeSantis, secondo il quale si è fatto "del male" e "dovrebbe abbandonare la corsa" al 2024. Durante il comizio il tycoon ha anche ribadito che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina se lui fosse stato alla Casa Bianca.

Trump: "Sono l'unico che può salvare l'America"



Trump ha anche parlato di una "caccia alle streghe" in atto contro di lui. "Forze sinistre stanno cercando di distruggermi: vogliono danneggiarmi. Il Dipartimento di Giustizia corrotto protegge Joe Biden", ha detto ancora durante il comizio in Pennsylvania. "Non incriminano me, incriminano voi. Ogni incriminazione è per me un distintivo d'onore", dice ancora, sostenendo di essere "l'unico candidato che può salvare l'America", assicura. "Siamo in testa ai sondaggi nei confronti di Ron DeSantis e di Mike Pence, che ha solo il 5%. Non so ancora se parteciperò al dibattito repubblicano, devo ancora decidere", ha aggiunto l'ex presidente, chiedendo ai suoi sostenitori se deve prendere parte o meno all'appuntamento di fine agosto.