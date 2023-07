Usa, tempeste a Washington: 200mila persone senza elettricità

La situazione

Nella cittadina di Arlington, nel nord della Virginia, alcuni alberi sradicati erano caduti su automezzi e abitazioni. Danni simili sono stati segnalati in altre zone dello stato del Maryland e a Washington. L'impatto del vento è stato tale che il cimitero nazionale di Arlington, dove gli Stati Uniti seppelliscono i veterani di guerra, ha annunciato su Twitter che ritarderà l'orario di apertura di domenica per poter ripulire alberi e rami caduti. Al cimitero di Arlington, è tradizione che un soldato stia sempre di guardia e sfila, fucile in mano, davanti alla Tomba del Milite Ignoto in onore dei dispersi in azione. Nonostante il forte vento e la pioggia, il soldato che custodisce la tomba ha continuato a sfilare impassibile, come ha mostrato lo stesso cimitero di Arlington sul proprio account Twitter. La tempesta ha causato

numerosi fulmini e tuoni mentre i venti hanno raggiunto velocità comprese tra 96 e 140 chilometri all'ora, secondo il National Weather Service. Le tempeste sono arrivate dopo diversi giorni in cui la regione ha registrato temperature massime fino a 40 gradi Celsius.