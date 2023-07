Thailandia, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: almeno 9 morti e 115 feriti

Un'esplosione in un magazzino di fuochi d'artificio in Thailandia ha provocato la morte di nove persone e causato ingenti danni alle abitazioni. Il bilancio parla anche di 115 feriti. L’incidente è avvenuto nella città di Sungai Kolok, nella provincia meridionale di Narathiwat, poco distante dal confine con la Malesia. A riferirlo è stato il governatore della provincia, Sanan Phongaksorn, il quale ha sottolineato che la deflagrazione ha innescato un incendio tra gli edifici e le case della cittadina thailandese. Secondo le prime ipotesi, l'incidente sarebbe stato provocato da "un errore tecnico durante il processo di saldatura dell'acciaio, poichél'edificio è in costruzione". Attualmente, la situazione sarebbe “sotto controllo”.

L’esplosione a Sungai Kolok

A causa della deflagrazione numerosi negozi, case e veicoli sono stati gravemente danneggiati e alcuni tetti spazzati via. Come riporta Thai Pbs, ben 500 abitazioni della cittadina thailandese sono state colpite. Secondo alcuni media locali, la forza dell'esplosione ha gravemente compromesso anche il mercato di Muno, fulcro per il commercio transfrontaliero di prodotti nel distretto di Sungai Kolok. L'incidente, stando a quanto scrive il Bangkok Post, è avvenuto pochi giorni dopo un’altra deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel distretto di Doi Saket a Chiang Mai, dove sono rimaste ferite otto persone. Il governatore provinciale ha poi ordinato di effettuare ispezioni in tutte le fabbriche della zona.