Svizzera, crolla gru per maltempo a La Chaux-de-Fonds: un morto. VIDEO

Il maltempo imperversa anche sulla Svizzera. Un violento temporale si è abbattuto sulla città di La Chaux-de-Fonds, causando la morte di una persona e provocando considerevoli danni in questa località del cantone svizzero di Neuchatel. Diverse persone sono rimaste ferite. Stando a quanto riporta un comunicato delle forze dell’ordine, la vittima è deceduta a seguito del crollo di una gru di cantiere, poco lontano dalla stazione della città. Al momento la polizia non fornisce cifre più precise relative al numero di feriti.

I danni

La tempesta non è durata a lungo, ma ha provocato un'ampia devastazione a causa delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 217 chilometri orari. Molti i danni, tra veicoli danneggiati o completamente distrutti, tetti divelti, arredo urbano spazzato via e decine di alberi sradicati o spezzati. A causa della caduta di alberi sui binari, il traffico ferroviario è molto perturbato, con la cancellazione di treni per Bienne, Neuchatel e Le Locle. In un punto sulla ferrovia è precipitato anche un traliccio dell'alta tensione. Considerati gli ingenti danni sia a livello urbano che nelle foreste circostanti, la polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona, mentre proseguono a tempo indeterminato le operazioni di soccorso.