Maltempo, a Milano grandine e forti raffiche di vento

Forti raffiche di vento e pioggia intensa su Milano dove, nelle prime ore del pomeriggio, il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. Le forti precipitazioni sono durate pochi minuti ma i vigili del fuoco hanno ricevute numerose chiamate e sono intervenuti, in particolare nell'hinterland della zona ovest, per la caduta di alberi e tetti scoperchiati. Tre persone sono rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati oggi a causa del maltempo a Legnano (Milano). Tutte e tre non sono in gravi condizioni. Su Milano il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione, cioè di rischio moderato, per possibili temporali nelle prossime 24 ore.

Alberi caduti su auto, 3 feriti non gravi nel Milanese Tre persone sono rimaste ferite in diversi episodi mentre si trovavano su auto che sono state colpite da alberi crollati oggi a causa del maltempo a Legnano (Milano). Nel primo caso un albero si è abbattuto su un'auto di passaggio, durante un violento temporale, nel centro città. Il conducente è riuscito ad uscire dalla vettura senza gravi conseguenze, poi è stato portato in ospedale per controlli. Altri tre grossi alberi sono caduti su diverse vetture, ferendo due donne, una di 34 e una di 81 anni, trasportate in ospedale non in gravi condizioni. La pioggia ha provocato diversi allagamenti su strade e attività commerciali. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese che era rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato. Atm: “Deviate alcune linee” Si registrano anche problemi con la circolazione dei mezzi pubblici. Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi, ha fatto sapere che “la caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei nostri mezzi e ha imposto la chiusura di strade. Diverse nostre linee sono deviate”. leggi anche Meteo, martedì 48 gradi a Siracusa e forti temporali al Nord

Grandine in Brianza, ancora incertezza per concerto Springsteen Oltre all’hinterland milanese il maltempo continua a flagellare anche la Brianza. Nel primo pomeriggio un nubifragio si è abbattuto su tutta la provincia di Monza e ha aggravato i danni provocati dai temporali dei giorni scorsi. Tra i comuni più colpiti c'è Lissone dove la bomba d’acqua ha trasformato le strade in torrenti ma disagi sono stati segnalati anche a Lesmo, Arcore e Vimercate. A Monza sono ancora in corso le valutazioni dei danni nel Parco, dove domani sera dovrebbe tenersi il concerto di Bruce Springsteen. Per questa sera sono previsti nuovi temporali. leggi anche Maltempo, perché l’Italia è più esposta alla grandine gigante