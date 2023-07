Monica Lewinsky, l'ex stagista di Bill Clinton compie 50 anni

12/12 ©Ansa

A Vanity Fair ha poi elencato le 25 cose che ha imparato nei venticinque anni che sono passati dall’esplosione dello scandalo. L’ultima è probabilmente la più importante: “Infine, non so come dirlo se non in modo banale: puoi sopravvivere all’inimmaginabile”

Lewinsky ha prodotto una serie Tv sul sexgate che colpì Clinton