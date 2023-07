In Nebraska, la giovane ha utilizzato una pillola abortiva per interrompere la gravidanza e poi ha bruciato e seppellito il feto. Era nel terzo trimestre inoltrato, oltre il limite delle 20 settimane di gestazione all’epoca in vigore nello Stato. Il giudice: “Reclusione necessaria considerata la serietà del reato e il mancato rispetto della legge”. Anche la madre indagata per averla aiutata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Negli Stati Uniti, una ragazza di 18 anni è stata condannata a 90 giorni di carcere e due anni di libertà vigilata per aver utilizzato la pillola abortiva e poi aver bruciato e seppellito il feto. È successo in Nebraska. All’epoca dei fatti, la giovane aveva 17 anni ed era nel terzo trimestre inoltrato della gravidanza. Anche la madre è indagata per aver aiutato la figlia ad abortire quando erano state ormai superate le 20 settimane di gestazione, limite legale che all'epoca era in vigore nello Stato, e per aver maneggiato "resti umani".