Usa, Trump: “Giustizia mi attacca perché sono davanti a Biden”

"Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. Non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Queste le dichiarazioni di Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. L’ex presidente è proiettato verso le prossime elezioni: "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande. Le elezioni del 2024 saranno le più importanti di tutte”, ha sottolineato. Intanto, è notizia di ieri che il Tycoon ha ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith: è oggetto di un'indagine sull' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 . L'ex presidente ha quattro giorni per costituirsi.

"Caccia alle streghe"

L’indagine non è una sorpresa per l'ex presidente americano che, ha ammesso, si aspettava di essere incriminato per l'attacco al Campidoglio del 2021. "Quello squilibrato Jack Smith - ha dichiarato Trump in un post sulla piattaforma Truth Social - ha inviato una lettera... affermando che sono un bersaglio dell'indagine del Gran Giurì per via dei fatti del 6 gennaio". E ha precisato che gli sono stati dati "quattro giorni molto brevi" per presentarsi al Gran Giurì, "il che significa quasi sempre un arresto e un'incriminazione". E ancora: “Questa caccia alle streghe è un'interferenza elettorale, un'arma totalmente politica in mano alle forze dell'ordine", ha aggiunto Trump ripetendo che la nazione sta attraversando "un periodo molto triste e buio".

"Biden non è in grado di mettere due parole in fila"

Mentre nei suoi nuovi attacchi all’attuale inquilino della Casa Bianca, Trump dice: "Joe Biden non è in grado di mettere due parole in fila". Il tycoon accusa anche il presidente americano di "avere tenuto tantissimi documenti classificati quando era vice presidente e senatore". "Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump”. Mentre sulla guerra in Ucraina, Trump incalza: “Se fossi presidente metterei fine alla guerra in Ucraina in 24 ore". "Conosco Zelensky molto bene, conosco Putin molto bene. Direi loro di trovare un accordo: voglio solo mettere fine all'uccisione di migliaia di persone", ha dichiarato.