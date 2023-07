Russia, Putin non andrà al vertice Brics in Sudafrica: atteso Lavrov

Il presidente russo Vladimir Putin non prenderà parte al vertice gruppo dei Brics (Sudafrica, Brasile, India, Cina e Russia) che si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg. Lo riferisce l'ufficio di presidenza sudafricano. "Di comune accordo, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin non parteciperà al Vertice, ma la Federazione Russa sarà rappresentata dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov", si legge nel comunicato della presidenza sudafricana. Il meeting sarà il primo del gruppo a svolgersi in presenza dopo la pandemia di Covid, ma il presidente russo vi parteciperà solo in videocollegamento come dichiarato dal suo portavoce, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia russa Ria Novosti.