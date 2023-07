California, giardiniere travolge e uccide col tosaerba una 27enne

Tragedia in California, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 27 anni, Christine Chavez, è morta nel Beard Brook Park a Modesto dopo essere stata travolta dal tosaerba del giardiniere. L'uomo che era alla guida del mezzo non si è accorto della giovane, senza fissa dimora e madre di una bimba di 9 anni, che dormiva sul prato e non è riuscito a evitare il drammatico epilogo. Secondo le ricostruzioni riportate dal New York Post, l'incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio intorno a mezzogiorno, quando un dipendente in sella a un trattore John Deere con una falciatrice trainata stava spazzado l'area. L'operaio, non identificato, ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando "non ha notato il corpo ridotto a brandelli nell'erba", ha detto la polizia di Modesto. L'impiegato ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.