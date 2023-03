Jesi, clochard vince 240 mila euro con un gratta e vinci

Un destino che sembrava ormai scritto quello di Tiziano Pellonara, un clochard di 63 anni di Jesi, almeno fino a quando, con 20 euro, non ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci che lo ha premiato con 300mila euro. Una storia come tante, almento fino al punto di svolta. Ex operaio di un’azienda di Pescara, a 7 anni dalla pensione lascia il lavoro, ma il Tfr non è sufficiente per mantenere sé e sua madre a lungo ed è impossibile trovare un altro lavoro. Da quel momento per sbarcare il lunario “l’uomo col cappello”, come viene soprannominato - si piazza al semaforo e intrattiene gli automobilisti con una sorta di show con protagonista appunto il suo cappello giallo.