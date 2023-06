4/8 ©Ansa

CHI HA CHIESTO AIUTO - Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo “più di 1 su 5, il 23%, è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il 'pane quotidiano', ma ci sono anche oltre 90mila senza fissa dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34mila disabili. Nel 2022 hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini proprio nell'anno in cui il Paese è stato invaso e devastato dall'esercito russo"

Aumenta la fame nel mondo, è allerta cibo per 260 milioni di persone