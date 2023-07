Iran, polizia torna in strada per fermare le donne senza il velo

Gli agenti hanno ricominciato a pattugliare le strade delle città in auto o a piedi per punire le donne che non osservano l'obbligo di indossare l'hijab. Lo ha annunciato il portavoce della polizia Saeed Montazermahdi, citato dalla tv di Stato

In Iran le forze di polizia hanno ricominciato da oggi a pattugliare le strade delle città in auto o a piedi per punire le donne che non osservano l'obbligo di indossare l'hijab. Lo ha annunciato il portavoce della polizia Saeed Montazermahdi, citato dalla tv di Stato.