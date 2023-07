Incidente aereo in Somalia, volo si spezza durante atterraggio. VIDEO

Tutti salvi per miracolo dopo un atterraggio di emergenza in Somalia. Un aereo della compagnia aerea somala Halla Airlines ha riscontrato problemi tecnici durante il volo ed è finito per sbandare sulla pista dello scalo Aden Adde incastrandosi nelle barriere dell’aeroporto. A bordo c'erano 34 persone, nessuno ha subito ferite gravi. L'incidente è stato registrato in un video girato da una telecamera di sorveglianza.