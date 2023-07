In Thailandia un panino senza carne ma con 20 fette di formaggio

La viralità sui social

Il fast food, che ha pubblicizzato il panino anche sui social, lo ha rinominato "The real cheeseburger", come spiega anche la Cnn. Viene venduto ad un prezzo promozionale di 109 baht thailandesi (circa 3 dollari), rispetto al prezzo normale di 380 baht (10,9). Il panino, poi, è diventato rapidamente virale sui social network, con molti utenti su TikTok che hanno pubblicato un video che li ritrae intenti ad assaggiarlo. E, sempre secondo quanto riportato dalla Cnn, in un punto vendita di Burger King a Bangkok, un dipendente avrebbe segnalato la necessità di smettere di prendere ordini in modo da poter avere abbastanza scorte per tutti i commensali.

La promozione online

Im Jeepetch, un ingegnere informatico di 25 anni che ha assaggiato il panino, ha detto che, pur amando il formaggio, questo panino “era un po' troppo”. "Sono riuscito a finirne solo la metà”, avrebbe raccontato. “C’è una quantità esagerata di formaggio. Il cibo è buono quando gli ingredienti sono nella giusta combinazione. Penso che tornerò al mio doppio angus al formaggio, come al solito”. La tendenza di Burger King in Thailandia, che ha spinto il panino sui social network, rientra in una tendenza comune ad altri fast food. Negli Stati Uniti, ad esempio, Burger King ha proposto una nuova versione del “Whopper”, un hamburger di manzo alla griglia che è andato virale su piattaforme come TikTok anche grazie ad un accattivante jingle commerciale proposto alla fine dell'anno scorso.