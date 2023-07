Ok Eurocamera a legge sulla natura, Greta Thunberg: la lotta prosegue

Il testo è passato con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astenuti. "Senza natura non c'è futuro", ha ribadito l'attivista all'uscita dell'Aula. "È scandaloso che si debba combattere per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere"

Via libera dell'Eurocamera alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e 13 astenuti. "La nostra battaglia continua, senza natura non c'è futuro", ha detto Greta Thunberg ai cronisti all'uscita dell'Aula dopo il voto. Greta a lungo non ha parlato con la stampa, lasciando che a commentare il voto di Strasburgo fossero gli altri attivisti di Friday for Future con lei all'Eurocamera. "È scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere", ha aggiunto.