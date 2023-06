2/11 ©Ansa

"Non dobbiamo scegliere tra lotta alla povertà e lotta per il clima e la biodiversità: l'unica risposta è una transizione equa" che passi attraverso un patto finanziario mondiale a favore dei paesi emergenti", aveva detto Macron per presentare il vertice, a cui partecipano oltre cento capi di Stato e di governo, dal brasiliano Lula da Silva al tedesco Olaf Scholz passando per il presidente dell'Unione Africana e delle Isole Comore, Azali Assoumani. Presenti anche privati e organizzazioni internazionali

