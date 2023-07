Rikkie Kollé, la modella transgender vince Miss Olanda 2023

La storia

“Ha una storia forte e una missione chiara” fanno sapere dal concorso che l’ha incoronata la più bella d’Olanda. Considerata un esempio da seguire nella comunità LGBTQIA+ per i suoi successi e per la sua forza di volontà, Rikkie Valeri Kollè è un volto noto in Olanda. Ha già partecipato a Holland's Next Top Model ed è stata più volte ospite in televisione per parlare dell'importanza di non arrendersi al pregiudizio. La notizia della sua vittoria è diventata trend sui social. Tra i messaggi di complimenti, però, anche tanti commenti ironici e insulti da parte di chi la considera, biologicamente, un uomo. "Sì, sono una donna trans e voglio condividere la mia storia, Ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me" ha commentato ancora su Instagram la modella che, come è stato per Angela Ponce-Miss Spagna 2018 (prima modella transessuale a vincere un concorso di bellezza), adesso concorrerà per Miss Universo.