Olanda, il premier Mark Rutte annuncia l'addio alla politica

Mark Rutte ha annunciato il ritiro dalla politica e quindi non si ricandiderà per un nuovo mandato nelle prossime elezioni di novembre, dopo la caduta del governo olandese. Il politico conservatore, che ha guidato i Paesi Bassi per quattro mandati dal 2010, ha affermato di aver preso questa decisione con il pensiero rivolto al bene del suo Paese. Non solo non si ricandiderà: Rutte ha anche proseguito dichiarando che lascerà la politica. I partiti di opposizione definiscono la sua decisione “buona e ragionevole”. Erano ancora in discussione due mozioni di sfiducia: una del GroenLinks e l’altra del PVV. Secondo i leader, sono state ritirate. Quindi, Rutte rimarrà premier ad interim fino alle elezioni di novembre.