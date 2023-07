Cina, ristorante sotto accusa per challenge 108 ravioli

La sfida ha coinvolto i clienti per fare "l'abbuffata" e vincere un pasto gratuito. Le autorità locali indagano sulla violazione della legge anti-spreco alimentare in vigore nel Paese dal 2021

Un ristorante cinese di Yibin, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, ha sfidato i suoi clienti a mangiare più di 100 wonton nel più breve tempo possibile, in cambio di un pasto gratuito. La "sfida del re della pancia grossa" è stata trasmessa in live streaming sui social network. Il video diventato virale ha suscitato la curiosità di tutti, anche delle autorità locali cinesi. L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha aperto un'indagine per verificare se il ristorante ha violato la legge sullo spreco alimentare in vigore dal 2021 nel Paese. I wonton sono i tipici ravioli cinesi fatti con farina, uova, acqua e sale, ripieni di carne di maiale speziata o di gamberetti.