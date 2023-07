1/8 ©Getty

Come da tradizione, anche quest'anno a Pamplona, capitale della regione spagnola della Navarra, si celebra la festa di San Firmino. La ricorrenza, dal 6 luglio al 14 luglio, è famosa in tutto il mondo per l’Encierro, l’evento in cui centinaia di persone cercano di sfuggire ai tori lanciati in corsa

Pamplona, corsa dei tori per la Festa di San Firmino: le immagini. FOTO