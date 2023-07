Caro tombe a Hong Kong, fino a 430mila dollari per un loculo

La torre Shan Sum di Hong Kong

Tra i cimiteri più costosi di Hong Kong c’è sicuramente la torre Shan Sum, nel distretto industriale di Kwai Chung. Si tratta di una struttura privata alta ben 12 piani e decorata all’interno con rifiniture in marmo. Nata da un’idea della donna d’affari Margaret Zee e progettata dall’architetto tedesco Ulrich Kirchhoff, la torre ospita fino a 23mila posti: i prezzi oscillano tra i 76mila dollari per le nicchie che contengono due urne e 430mila dollari per le tombe familiari. A disposizione dei cari in visita c’è anche uno spazio sul tetto, dei terrazzi, un impianto di climatizzazione e app di “geolocalizzazione” per orientare i visitatori all’interno dell’edificio. Praticamente, il costo di una “residenza per defunti” nella regione cinese è superiore a quello di una villa di lusso sulla collina di The Peak (uno dei terreni più costosi ed esclusivi di Hong Kong).

La residenza per defunti più costosa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la torre Shan Sum non è il cimitero più costoso dell’area. Al primo posto in classifica, secondo il Consumer Council, c’è il complesso situato nella periferia nord di Fanling: si tratta di una sorta di tempio, dove uno spazio per un’urna costa circa 660mila dollari, senza contare le spese di gestione che ammontano a 25mila dollari. Come sottolinea la Cnn, questi investimenti potrebbero non spaventare i paperoni di Hong Kong, se non fosse per il fatto che il “riposo di lusso” è garantito solo per dieci anni, cioè la durata massima della licenza privata della struttura rilasciata dal governo di Hong Kong.