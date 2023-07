Usa, Janet Yellen in missione in Cina: temi e incontri in agenda

Inizio in salita per la missione di Janet Yellen in Cina, la prima come segretaria al Tesoro. Pechino, infatti, ha annunciato che dal primo agosto limiterà le esportazioni di prodotti e materiali contenenti gallio e germanio, che sono metalli rari e vitali per i semiconduttori, per le stazioni delle reti 5G e per i pannelli solari, al fine di "salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali", ha spiegato il ministero del commercio cinese. Una mossa che ha tutto il sapore della rappresaglia per le restrizioni Usa alla vendita di chip di fascia alta e attrezzature per la loro produzione. E da utilizzare come leva nei futuri negoziati tra i due Paesi.