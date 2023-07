Decollato con successo il razzo Ariane 5, è il suo ultimo volo

L'ultimo volo del razzo europeo Ariane 5 era stato rinviato due volte: prima, il 16 giugno per dei problemi tecnici, la seconda volta il 4 luglio a causa del maltempo. Il razzo trasporta un satellite per le comunicazioni militari francesi (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco. Quello appena partito dalla stazione della Guyana sarà il suo ultimo viaggio.

Ultima missione

Per Ariane 5 sarà questa quindi l'ultima missione, dopo 117 lanci effettuati in 27 anni. Al suo posto è già pronto il sostituto, ovvero Ariane 6, che dovrebbe essere in grado di effettuare per il suo volo inaugurale entro la fine del 2023.