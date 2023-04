Starship di SpaceX decolla, ma esplode in volo: lancio fallito

Starship di SpaceX è esplosa durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna. Il gigantesco razzo è decollato con successo alle 15.33 ora italiana da Starbase, lo spazioporto privato di SpaceX a Boca Chica, in Texas. La capsula dell'astronave doveva separarsi dal razzo tre minuti dopol'inizio del volo, ma la separazione non è avvenuta e il razzo è esploso

Starship di SpaceX è esplosa durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna. Il test è partito da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Ci saranno diversi altri tentativi, già quest’anno, con la speranza di raggiungere l’orbita entro fine 2023. Starship sarà il lander della missione Artemis III, prevista per la fine del 2025. "Oggi questo test ci aiuterà a migliora l'affidabilità di Starship mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria" scrivono sull'account twitter di Space X. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la nave perchè il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.