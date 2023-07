Usa, un'altra sparatoria in Louisiana il 4 luglio: 3 morti e 6 feriti

L'ennesima strage si è consumata durante una festa di quartiere nella città di Shreveport. Soltanto poche ore prima altre tre persone avevano perso la vita in analoghe circostanze in Texas

Tre persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite negli Stati Uniti in un'altra sparatoria di massa andata in scena il Giorno dell'Indipendenza, poco prima della mezzanotte di ieri, in Louisiana. Lo riferisce la Cnn. L'ennesima strage è avvenuta durante una festa di quartiere nella città di Shreveport.

Tre morti e otto feriti anche in Texas

Sempre il 4 luglio, un'altra strage aveva macchiato di sangue la festa dell'Independence day negli Usa: almeno tre persone erano morte e altre otto erano rimaste ferite in una sparatoria avvenuta intorno alla mezzanotte in un parcheggio a Fort Worth, Texas. "Siamo addolorati per coloro che hanno perso la vita e, mentre la nostra nazione celebra il Giorno dell'Indipendenza, preghiamo per il giorno in cui le nostre comunità saranno libere dalla violenza delle armi", aveva detto Biden, ricordando che negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno "subito ancora una volta un'ondata di tragiche e assurde sparatorie".