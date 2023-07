Usa, sparatoria di massa a Philadelphia: 4 morti e 4 feriti

Quattro persone sono state uccise e altre quattro ferite, tra cui due minorenni, a Philadelphia da un uomo che la notte scorsa ha aperto il fuoco in luoghi diversi della città. Si tratta dell'ennesima strage di massa negli Usa. I media locali riferiscono dell'arresto di un sospettato che indossava un giubbotto antiproiettile. Sarebbero stati recuperati in un vicolo un fucile tipo Ar-15, una pistola e altri caricatori di munizioni. I quattro morti nella strage avevano un'età tra i 20 e i 59 anni e non sarebbero legati al killer. Tra i feriti ci sono due bambini: uno di 2 anni e l'altro di 13. Non si conoscono le loro condizioni. Un video messo in rete e rilanciato da un account locale di news mostra un uomo, armato e in tenuta da guerra, camminare lungo un marciapiede e sparare.