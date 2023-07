Marsiglia, morto un 27enne colpito da un proiettile della polizia

Secondo la Procura, l’uomo è deceduto nella notte fra sabato e domenica per il probabile "shock violento a livello del torace" causato da un proiettile di "tipo flash-ball", in dotazione alle forze dell’ordine. In città si stavano registrando alcuni scontri, ma "non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando nei paraggi" ascolta articolo

Nella notte fra sabato e domenica un uomo di 27 anni è morto a Marsiglia per il probabile "shock violento a livello del torace" causato da un proiettile di "tipo flash-ball", in dotazione alla polizia. A renderlo noto, solo ieri sera, è stata la Procura di Marsiglia, che ha precisato che "disordini e saccheggi si registravano nella zona quella notte, anche se non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando nei paraggi". Sull’accaduto, ha precisato la Procura, è stata aperta "un'inchiesta per ferite mortali provocate da uso o minaccia di un'arma".

Cosa dice la Procura "Gli elementi dell'inchiesta - precisa una fonte della procura di Marsiglia confermando le notizie diffuse dal quotidiano regionale La Marseillaise e dal settimanale Marianne - permettono di considerare come probabile un decesso causato da uno shock violento al livello del torace provocato da un proiettile di 'tipo flash-ball'". "L'impatto" del proiettile "ha provocato un arresto cardiaco e quindi la morte in un intervallo breve", ha aggiunto la Procura. A Marsiglia durante il weekend si erano verificati gravi scontri e saccheggi nel quadro delle proteste scoppiate dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso a Nanterre da un poliziotto. Fra sabato e domenica era stato schierato in città un numero massiccio di agenti dopo che la notte precedente gli scontri erano stati particolarmente violenti. approfondimento Francia, dopo la rivolta oltre un miliardo di danni per le imprese

Il caso di Mont-Saint-Martin Secondo quanto riporta Le Monde, un episodio simile si è verificato a Mont-Saint-Martin dove un 25enne che si trovava in auto con due amici è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da un agente del reparto speciale di polizia Raid. Il ragazzo è in coma e la Procura ha aperto un’inchiesta per "violenza intenzionale". leggi anche Francia, raccolta fondi per agente supera quella per famiglia Nahel