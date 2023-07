Brasile, calciatore 19enne Hugo Vinicius decapitato e smembrato

Il 19enne è stato smembrato. Per la polizia è stato vittima di un omicidio passionale. Arrestato un sospetto, altre cinque persone monitorate dalla polizia ascolta articolo

Un macabra notizia ha scosso il Brasile e il mondo del calcio amatoriale verdeoro. Il corpo di un giovane giocatore, il talento 19enne Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, è stato ritrovato smembrato e decapitato in un fiume. Prima della scomparsa, il calciatore aveva partecipato a una festa presso una stazione di servizio oltre il confine, in Paraguay, poi è stato accompagnato da alcuni amici nei pressi della casa della sua ex fidanzata a Sete Quedas, una città nello Stato del Mato Grosso do Sul. Secondo la stampa brasiliana, l'ultima volta che è stato visto vivo è stato intorno alle 5 del mattino del 25 giugno.

Corpo riconosciuto grazie a un tatuaggio La terribile scoperta dei resti del ragazzo è avvenuta il 2 luglio proprio in un fiume nel comune di Sete Quedas, il Iguatemi. La polizia è riuscita a recuperare una parte dell'anca, del torso e della coscia, resti che hanno consentito l'identificazione della vittima. Della testa è stata finora ritrovata solo una piccola parte il 4 luglio. Le parti del corpo sono state portate all'Istituto di Medicina Legale e Odontoiatria (IMOL) per analisi più approfondite. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, il riconoscimento è stato possibile grazie a un tatuaggio che Hugo aveva sul corpo in memoria del padre defunto.

La polizia: "Vittima di un omicidio a sfondo passionale" Hugo viveva con la nonna, che ha riferito di aver ricevuto una chiamata da lui la sera in cui si sono perse le tracce, e il 19enne le aveva assicurato che era tutto a posto e che non doveva preoccuparsi. La madre ha denunciato la scomparsa il giorno successivo, il 26 luglio. Le autorità continuano le ricerche nella speranza di trovare gli altri resti del giovane nel fiume. Nel frattempo, la Polizia dopo le primi indagini ha affermato che il calciatore è stato probabilmente vittima di un crimine passionale, sottolineando che è stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco e che il corpo sarebbe poi stato smembrato in piccoli pezzi con una sega elettrica e una sega a nastro.

Come stanno procedendo le indagini Lunedì 3 luglio un uomo sospettato di essere coinvolto nell'omicidio del giocatore è stato arrestato. Ma la lente degli inquirenti si sta concentrando anche su altre cinque persone. La polizia ha sequestrato strumenti e veicoli che potrebbero essere stati utilizzati nel crimine.