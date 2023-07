Russia, Putin: "Guerra ibrida contro di noi ma il popolo è unito"

Mondo

Secondo l'ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24, oltre la metà degli intervistati reputa che Palazzo Chigi debba perseguire la strada del disimpegno. Il 23% degli italiani è favorevole alla sospensione dell’invio delle armi mentre il 33% sostiene l’assunzione di una posizione direttamente neutrale. Emergono giudizi negativi su Putin, Prigozhin e Zelensky. Per il 45% l’armistizio è l’esito più probabile del conflitto

La guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 dopo l’invasione russa del Paese, prosegue senza sosta da quasi un anno e mezzo. Il tema continua a essere al centro dell’attualità per i numerosi risvolti (soprattutto economici) che ne sono conseguiti. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 62% degli intervistati dichiara di avere un buon livello di conoscenza della situazione del conflitto, un dato che sale al 71% nella platea più “televisiva” degli over 55