Dramma in casa De Niro, morto il nipote di 19 anni

È morto a 19 anni Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro, che recitò anche nel film 'A Star Is Born'. Lo ha annunciato su Instagram, senza però specificare le cause del decesso, la madre Drena De Niro, figlia adottiva del divo di Hollywood e della prima moglie Diahnne Abbott.

Trovato morto

Non sono state precisate le cause del decesso, il ragazzo è stato trovato morto. Leandro De Niro Rodriguez aveva 19 anni e, come la madre, voleva seguire le orme del nonno e lavorare nel cinema. "Ho perso il mio dolce angelo", ha detto Drena: "Il mio bellissimo, dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni parola o descrizione dal momento che ti ho sentito nella pancia. Vorrei essere con te ora". Drena, nel suo messaggio, ha detto che il ragazzo "era profondamente amato ed apprezzato" e aggiunto: "Vorrei che l'amore soltanto ti avesse potuto salvare". Nessun commento è arrivato da Carlos Mare, il padre di Leandro che ha usato Instagram per manifestare il suo dolore postando l'immagine di un riquadro nero ma senza parole. Solo pochi giorni fa De Niro aveva annunciato di essere diventato padre per la settima volta a quasi 80 anni.