Liberato lo chef di Sulmona rapito in Ecuador: "Sto bene"

Panfilo Colonico, lo chef originario di Sulmona (L'Aquila) rapito a Guayaqui in Ecuador, è stato rilasciato dopo circa una settimana di sequestro. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film", ha affermato il 49enne che si è messo in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni amici di Sulmona. Provato, ma sorridente, l'uomo è apparso in condizioni buone. Da quanto riferiscono testimoni sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi davanti alla sua attività a bordo di un taxi.