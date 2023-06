Ecuador, rapito cittadino italiano: è lo chef Panfilo Colonico

Da quanto emerso fino ad ora, il rapimento sarebbe avvenuto a Guayaqui, venerdì, nel locale in cui l'uomo lavorava. L'ambasciata italiana a Quito è in contatto con il ministero degli Esteri. Marsilio: "Seguiamo la vicenda con apprensione"

Un cittadino italiano è stato sequestrato in Ecuador, a Guayaqui, venerdì pomeriggio. L'ambasciata d'Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione, come si apprende dalla Farnesina. Ad essere stato sequestrato, secondo quanto si apprende, è lo chef abruzzese Panfilo Colonico, da poco più di due anni nel Paese sudamericano. "Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata", ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.