3/10 ©Ansa

Di questi, ben 29 individuano come legittimo l’accesso alla gravidanza per altri sia nella forma solidale che in quella commerciale. In un Paese, la Guyana, la legge non sancisce espressamente la tipologia ammessa. Sono 35 le nazioni nel mondo che disciplinano con legge la gravidanza per altri nella versione solidale, ovvero senza commercializzazione

Maternità surrogata, la proposta Varchi e le posizioni dei politici