Resti umani trovati in California sono dell'attore Julian Sands

Cinema

Alec Baldwin, dagli esordi all'incidente sul set di "Rust"

Spregiudicato donnaiolo nei primi film, antagonista in gran parte delle pellicole dagli anni 2000 in poi, Alec Baldwin è il più famoso dei quattro attori statunitensi conosciuti come i “Baldwin brothers'. Dagli anni come cameriere allo Studio 54 al successo, fino al tragico episodio nel 2021 dove spara accidentalmente con una pistola di scena e uccide la direttrice della fotografia del film Halyna Hutchins e ferisce gravemente il regista Joel Souzae: la sua storia

Spregiudicato donnaiolo nei primi film, antagonista in gran parte delle pellicole dagli anni 2000 in poi, Alec Baldwin è il più famoso dei quattro attori statunitensi conosciuti come i “Baldwin brothers”. Dagli anni come cameriere allo Studio 54 di New York al matrimonio con Kim Basinger, fino all’incidente in cui ha ucciso una persona sul set di “Rust” nel 2021: la sua storia

Baldwin è nato il 3 aprile 1958 a Amytiville, nello stato di New York. Famiglia cattolica e numerosa, di origini irlandesi, inglesi e francesi, ha due sorelle –Elizabeth e Jane Ann – e tre fratelli, Daniel, William e Stephen, tutti attori. I quattro sono conosciuti come i Baldwin Brothers (in foto, Alec e Stephen)