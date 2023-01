Julian Sands, l’attore risulta disperso nelle montagne in California

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Da venerdì scorso non si hanno notizie di Julian Sands. L’attore britannico, protagonista - fra gli altri - di Camera con vista, risulta disperso nelle montagne del sud della California: era andato a fare un’escursione sul Mount Baldy, nella catena delle Gabriel Mountains, e non è più tornato.

È stato lo sceriffo della contea di San Bernardino, citato da vari media fra cui Bbc e Guardian, a confermare l’identità della persona che da giorni era data per dispersa. La scomparsa di Sands, appassionato alpinista e trekker, è stata denunciata dai familiari alle 19 di venerdì scorso. Secondo quanto riporta la Bbc , le squadre di soccorso hanno sospeso le operazioni sul campo per il maltempo e il rischio valanghe, ma le ricerche dell’attore continuano con elicotteri e droni.

Chi è Julian Sands

leggi anche

Aracnofobia, in lavorazione il remake del film di Frank Marshall

Julian Sands inizia la sua carriera di attore nel 1984 con un ruolo in Urla del silenzio di Roland Joffé. Il grande successo arriva però con il film del 1985 Camera con vista di James Ivory, in cui recita accanto a Daniel Day-Lewis, Helena Bonham Carter, Maggie Smith e Judi Dench. Negli anni successivi partecipa a pellicole di successo come Gothic di Ken Russell, Warlock, Il sole anche di notte, Aracnofobia, Il pasto nudo, Boxing Helena, Via da Las Vegas, Ocean’s Thirteen e Millennium - Uomini che odiano le donne.