Aracnofobia, in lavorazione il remake del film di Frank Marshall

Aracnofobia, il primo film

approfondimento

Il film originale del 1990, diretto da Frank Marshall, racconta la storia di una piccola città della California invasa da una colonia di letali ragni sudamericani portati accidentalmente negli Stati Uniti. Il film vedeva Jeff Daniels nei panni di un medico che guida la lotta per distruggere la colonia. Nel cast anche John Goodman, Julian Sands e Harley Jane Kozak. La pellicola, prodotta da Steven Spielberg, ha segnato il debutto alla regia di Marshall ed è stato anche il primo film distribuito dall'etichetta Disney Hollywood Pictures. Del remake al momento non si sa molto: James Wan (Malignant) e Michael Clear (The Conjuring: per ordine del diavolo) sono indicati come produttori, con Judson Scott e Marshall come produttori esecutivi. Amblin sta anche collaborando con Wan e Clear's Atomic Monster per la produzione. Jeb Brody, presidente della produzione per Amblin Partners, supervisionerà il progetto per lo studio, insieme al vicepresidente esecutivo Lauren Abrahams e al vicepresidente senior Mia Maniscalco.