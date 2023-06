Guerra Ucraina, Cardinale Zuppi a Mosca in missione di pace

Al momento non è ancora dato sapere chi incontrerà il presidente della Cei, in particolare sul piano governativo, ma nei giorni scorsi aveva espresso la speranza di vedere, tra gli altri, il patriarca ortodosso Kirill

Al momento non è ancora dato sapere chi incontrerà il presidente della Cei a Mosca, in particolare sul piano governativo, ma nei giorni scorsi Zuppi aveva espresso la speranza di vedere, tra gli altri, il patriarca ortodosso Kirill. Comunque la missione di "diplomazia umanitaria" promossa dal Pontefice non viene rallentata dagli ultimi sommovimenti in Russia, tutt'altro.

Senza scopi di mediazione

La prima tappa della missione del presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, come inviato del Papa si era svolta gli scorsi 5 e 6 giugno quando Zuppi era stato a Kiev dove aveva incontrato Zelensky. Una missione che, come ha più volte spiegato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, non ha “come scopo immediato la mediazione” ma che ha l’obiettivo di favorire un ambiente che possa portare a percorsi di pace.

Le parole di monsignor Pena Parra



In un’ intervista, il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato Vaticano, monsignor Edgar Pena Parra aveva precisato: “Siamo consci di essere dei seminatori. Il cardinal Zuppi è andato in Ucraina a seminare il seme del bene e della pace. Con questo stesso sentimento andrà a Mosca a lottare per la pace. La Chiesa fa questo, ma i risultati non dipendono tutti da noi. Ma così fa il seminatore, lascia il seme e prega Dio affinché cresca e porti frutto. Speriamo di poter avere presto dei frutti di pace in Europa e nel mondo".