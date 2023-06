Kenya, civili decapitati in 2 villaggi. Polizia: attacco di al-Shabaab

Cinque civili sono stati uccisi in un attacco avvenuto in Kenya in due villaggi nella contea di Lamu, al confine con la Somalia,da parte di alcuni assalitori. Secondo fonti di polizia, i responsabili sarebbero miliziani jihadisti somali Shabaab, ma al momento l'attacco non è stato rivendicato. Gli assalitori si sono dileguati nella vicina foresta di Boni.