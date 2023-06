Somalia, attaccato hotel di Mogadiscio: 9 morti. Al-Shabaab rivendica

La polizia ha fatto sapere di aver neutralizzato i sette terroristi coinvolti nell'attacco, durato circa sei ore, e di aver tratto in salvo dall’albergo Pearl Beach 84 persone, tra cui donne, bambini e anziani. Le vittime sono sei civili e tre membri delle forze di sicurezza. Almeno una decina i feriti

