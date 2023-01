Usa, un capo dell'Isis ucciso in un raid in Somalia

Un capo dell'Isis è stato ucciso in un raid degli Usa in Somalia. Lo riferisce un alto funzionario americano in un briefing telefonico con un ristretto gruppo di giornalisti. Si tratta di Bilal al-Sudani. "Lui e altri 10 combattenti dell'Isis sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco" avvenuto in un blitz organizzato dalle forze americane nel nord della Somalia per catturarlo. Il funzionario ha precisato che "non ci sono state vittime civili".