Boualem Sansal, richiesta condanna a 10 anni in Algeria per lo scrittore dissidente

Il pubblico ministero presso il tribunale di Dar El Beida a est di Algeri ha chiesto oggi 10 anni di carcere nei confronti dello scrittore algerino naturalizzato francese Boualem Sansal. Lo riferiscono media locali algerni, tra cui il sito web in lingua araba Echorouk. Sansal, arrestato a metà novembre, è accusato, tra l'altro, di aver "minacciato l'unità nazionale e di aver offeso un'istituzione ufficiale".

Il caso Sansal sta facendo molto scalpore in Francia Al termine di un'udienza lampo davanti al tribunale penale di Dar El Beida ad Algeri, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere e una multa di un milione di dinari per Sansal. Lo ha riferito il quotidiano in lingua araba Chorrouk, ripreso da Le Figaro. Il verdetto sarà pronunciato il 27 marzo. Il caso Sansal sta facendo molto scalpore in Francia - con un appello condiviso sui media a nominarlo alla direzione del ministero ella francofonia per farlo liberare - nel contesto delle accese tensioni diplomatiche tra Parigi e Algeri.

Sansal: “Non volevo nulla contro il mio paese, ho espresso la mia opinione" Lo scrittore franco-algerino, 80enne, è accusato di aver minato l'unità nazionale, di aver insultato un organismo costituito (l'esercito), di aver minato l'economia nazionale e di essere in possesso di video e pubblicazioni che minacciano la sicurezza e la stabilità nazionale. Secondo le informazioni raccolte da Le Figaro, Boualem Sansal è "apparso in buona forma, con i capelli tagliati" e ha risposto personalmente alle domande del giudice. "Non volevo fare nulla contro il mio Paese, ho espresso la mia opinione", ha dichiarato. Per difendere il noto scrittore, era stato nominato un avvocato d'ufficio, ma Boualem Sansal ha preferito difendersi da solo. Il presidente dell'ordine degli avvocati di Algeri, Mohamed Baghdadi, ha rivelato a fine febbraio che lo scrittore aveva licenziato tutti i suoi avvocati, tra cui Francois Zimeray. Approfondimento Affaire Sansal, chi è lo scrittore dissidente incarcerato in Algeria