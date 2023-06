India, truffa a Delhi: 603 giorni in hotel a 5 stelle senza pagare

Mondo

Chi è Anna Delvey Sorokin, la vera storia della falsa ereditiera

Nata in Russia, 31 anni fa, e cresciuta in Germania, è considerata una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo. Nel periodo dal 2013 al 2017, mentre viveva negli Stati Uniti, ha fatto finta di essere una ricca ereditiera per derubare l'élite newyorkese. Scoperta, è stata condannata nel 2019 per vari reati. Adesso è ai domiciliari. Alla sua figura è ispirata la popolare serie Netflix

Si chiama Anna Sorokin, è nata il 23 gennaio 1991 in Russia, ed è cresciuta in Germania. È considerata una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo: nel periodo dal 2013 al 2017, mentre viveva negli Stati Uniti, ha fatto finta di essere una ricca ereditiera di nome Anna Delvey per derubare l'élite newyorkese. Scoperta, è stata condannata nel 2019 per vari reati. Adesso è ai domiciliari (in foto). Alla sua figura è ispirata la serie Netflix Inventing Anna (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Anna Sorokin in questi ultimi giorni è tornata a far parlare di se perché è stata posta agli arresti domiciliari in un appartamento nell’East Village, a New York, procurato grazie al supporto del suo team legale. Nella serata di venerdì 7 ottobre, è stata rilasciata dall’Orange Country Correctional Facility di New York. Il giudice ha stabilito che non è più un pericolo per la comunità. Deve però restare ai domiciliari e indossare 24 ore su 24 una cavigliera elettronica. Nella foto, la donna l'11 ottobre 2022