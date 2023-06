Le accuse a Cozzolino

Secondo la giustizia belga, Andrea Cozzolino, presidente dal 2019 della Delegazione per i rapporti con i Paesi del Maghreb, avrebbe "indebitamente ricevuto (...) denaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo tale da promuovere gli interessi del Marocco all'interno del Parlamento Europeo". Accuse che l'eurodeputato ha sempre respinto con fermezza. "Il mio cliente contesta ancora oggi di essersi lasciato corrompere", ha sottolineato il suo legale, Dimitri de Béco. L'11 febbraio scorso Cozzolino era stato posto sotto custodia cautelare a Napoli sotto il peso di tre capi d'accusa per corruzione, riciclaggio e partecipazione a organizzazione criminale. Nelle confessioni rese da Panzeri, tuttavia, non risultano somme di denaro elargite all'eurodeputato italiano. Bensì una sua generica "azione" per orientare le politiche Ue a favore di Doha e Rabat in modo "indiretto". Dopo l'interrogatorio fiume, durato quasi quattro ore, sono però emersi "alcuni elementi" che "potrebbero sollevare domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine", ha fatto sapere la procura.